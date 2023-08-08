Kastamonu'da uyuşturucu şekerin içinde bulundu

İHA
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirleriyle olan denetimlerinde yeni başarılara ulaşılıyor.
Yapılan çalışmaların ardından onlarca zehir tacirinin önüne geçildi.
Öte yandan binlerce vatandaşın zehirlenmesi engellendi.
Kastamonu’nun Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar başlatıldı.
Kutuda uyuşturucu ihbarı
Çalışmalar çerçevesinde bir şahsın yolcu otobüsü firmasına kargo olarak verdiği kutunun içerisine uyuşturucu zulalandığı bilgisine ulaşıldı.
Ekipler tarafından yolcu otobüsündeki kutuda arama yapıldı.
10 gram metamfetamin yakalandı
Aramada kutudaki toz şekerin içerisine zulalanmış halde 10 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.