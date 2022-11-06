Kastamonu'da üzerine ağaç düşen orman işçisi öldü

Azdavay'da orman kesiminde çalışan işçi Mustafa Akarsu, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Topuk köyünde orman kesiminde çalışan 67 yaşındaki Mustafa Akarsu, kendi köyünde ormanda kesim yapıldığı sırada talihsiz bir olay yaşadı.

Mustafa Akarsu, kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Cenaze morga kaldırıldı

Yapılan incelemenin ardından Akarsu’nun cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme devam ediyor.



