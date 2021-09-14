Kastamonu'da vatandaşlar yol sorununun giderilmesini bekliyor

Mahallede yolun bozukluğu ile suyun sürekli bulanık akması ve İsmetpaşa Caddesi'ne tuzlu tuzlu su karışmasına mahalleli tepki gösterdi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde mahalle sakinleri, uzun süredir çözülmeyen içme suyu problemi nedeniyle belediyeye tepki gösterdi.

Hem yol sorunu hem de içme suyu problemi nedeniyle uzun süredir sorun yaşayan mahalle sakinleri, seçimden önce verilen sözlerin en kısa sürede yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

"SEÇİMDEN ÖNCE SÖZ VERDİ"

Mahalle sakinleri, “Bu yolun yapılması için belediyemiz bizlere seçimden önce söz verdi. Aradan üç yaz mevsimi geçti yollarımız hala çözüme kavuşturulamadı. Mahallemizin yukarısında bulanık su sorunu yaşıyoruz. Musluk suyunu içmiyoruz. Sahildeki evlere 3 yıldır tuzlu geliyor.





"ARAÇLARIMIZI TAMİRHANEDEN ÇIKARAMAZ DURUMA GELDİK"

Mahallemizin yol sorunu nedeniyle araçlarımızı tamirhaneden çıkaramaz duruma geldik. Bir an önce söz verilen bu yolun yapılmasını istiyoruz. Seçimden önce söz verilmesine rağmen neden Cünürye Mahallesi'ndeki bu su ve yol sorununu hala çözüme kavuşturmadığını merak ediyoruz.” dedi.