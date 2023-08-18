Kastamonu'da virajı alamayan otomobil dereye uçtu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir kaza meydana geldi.
İlçe merkezinden Karacakaya istikametine seyir halinde olan Rıfat Açıkgöz idaresindeki 34 TV 9815 plakalı otomobil, Paşalı köyü mevkiinde virajı alamadı.
Otomobil bu etkiyle köprünün korkuluklarını kırdı ve yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü.
2 kişi yaralandı
Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü Rıfat Açıkgöz ile yanında yolcu olarak bulunan Haydar Özcan yaralandı.
Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındılar
Yaralılar, bulundukları yerden jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılar Rıfat Açıkgöz ile Haydar Özcan, Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.