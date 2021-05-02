Kastamonu'da yangında ölen anne kız toprağa verildi

Yangında hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Pınarbaşı ilçesinde üç ev ve bir aracın küle döndüğü yangında, 89 yaşındaki Fatma Yılmaz ile 65 yaşındaki Cemile Yılmaz hayatını kaybetmişti.

ANNE VE KIZINA VEDA

Otopsinin ardından cenazeleri teslim alan yakınları, Demirtaş köyüne getirdi. Anne ile kızının cenazesi, köy meydanında kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Pınarbaşı Kaymakam Vekili Salih Başara, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ile ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



