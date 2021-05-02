Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
472.184
-0.59%
EXEN Coin
28.16
5.70%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Kastamonu'da yangında ölen anne kız toprağa verildi

    Yangında hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi yakınlarına teslim edildi.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da yangında ölen anne kız toprağa verildi

    Pınarbaşı ilçesinde üç ev ve bir aracın küle döndüğü yangında, 89 yaşındaki Fatma Yılmaz ile 65 yaşındaki Cemile Yılmaz hayatını kaybetmişti.

    ANNE VE KIZINA VEDA

    Otopsinin ardından cenazeleri teslim alan yakınları, Demirtaş köyüne getirdi. Anne ile kızının cenazesi, köy meydanında kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

    Cenazeye AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Pınarbaşı Kaymakam Vekili Salih Başara, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ile ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

    Kastamonu da yangında ölen anne kız toprağa verildi #1

    Kastamonu da yangında ölen anne kız toprağa verildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir