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    Kastamonu'da yangında yavrularını kaybeden köpek, enkazı terk etmedi

    6 eve sıçrayan yangında 5 yavrusu telef olan Kontes isimli köpek, yanan evin enkazını terk etmedi.
    • 27.09.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:19
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    Kastamonu'da yangında yavrularını kaybeden köpek, enkazı terk etmedi

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yamaç köyünde sabaha karşı çıkan yangında 6 ev zarar gördü.

    Yangında 5 yavrusu telef olan Kontes isimli sahipsiz köpek, yanan evin enkazından bir an olsun ayrılmadı.

    Yangında evi zarar görenlerden Ömer Ata, birkaç gün önce 7 yavrusu olan sahipsiz köpeğin 2 yavrusunu çakalların kapıp götürdüğünü belirterek, anne köpek ve yavrularına evinin altında bakmaya başladığını söyledi.

    “Yavruları kurtarmaya kalksaydım kendim çıkamazdım”

    AA’nın haberine göre; yavrular için özel yer yaptığını anneye de Kontes adını verdiğini anlatan Ata, yangını gördüğünde koşarak evine geldiğini ve köpeklerin bulunduğu alt katın kapısını açtığını belirterek, "Sadece anne dışarı çıktı, diğerleri çıkmadı. Sadece bunu kurtarabildim, kapıyı anca açabildim. Çünkü yavruları kurtarmaya kalksaydım kendim çıkamazdım dışarıya." diye konuştu.

    Kastamonu da yangında yavrularını kaybeden köpek, enkazı terk etmedi #1

    Anne köpeğin evin enkazından ayrılmadığını, sürekli yanına geldiğini belirten Ata, yangında evini kaybetmesinin yanı sıra yavruların telef olmasına ve anne köpeğe de çok üzüldüğünü ifade etti.

    Yamaç köyünde Ömer Ata'ya ait evde yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen yangın, Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evlerine de sıçramıştı. 5 evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın söndürülmüştü.

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