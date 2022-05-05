Kastamonu'da yanında tüfek taşıyan şahıs, tartıştığı kişiyi vurdu

Cide ilçesinde bulunan sahilde tartışma yaşayan ikiliden biri, yanıdaki pompalı tüfekle ateş açtı. Bacağından vurulan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürece yakalandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinin sahil kısmında iki kişi arasında tartışma çıktı.

S.A. ile Y.E.T. isimli şahıslar arasında gece saatlerinde başlayan tartışma giderek alevlendi.

Yanındaki tüfekle husumetlisini yaraladı

Nabızların yükseldiği olayda S.A. isimli şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle Y.E.T.'yi bacağından vurdu.

İHA'da yer alan bilgiye göre, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Y.E.T., Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan tüfeğiyle birlikte yakalandı

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli şahıs S.A. ise polis ekiplerince suç aleti tüfek ile birlikte kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.