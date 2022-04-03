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    Kastamonu'da yapılan geçici köprü yıkıldı

    Küre ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından yapılan Güllüce köyüne yapılan geçici köprü yıkılırken, ekipler taşkın önlemi aldı.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 15:03
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    Kastamonu'da yapılan geçici köprü yıkıldı

    Kastamonu'nun Küre ilçesinde karların erimesi ile birlikte derelerdeki su seviyesi de yükseldi.

    11 Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Güllüce köyünde su seviyesinin artması benzer manzara yaşattı.

    GEÇİCİ KÖPRÜ DERE SUYUNA DAYANAMADI

    Güllüce köyüne yapılan geçici köprü de dere sularının yükselmesi ile yıkıldı.

    İlgili ekipler ise çalışma başlatarak, bölgede taşkınlara karşı önlem aldı.

    Kastamonu da yapılan geçici köprü yıkıldı #1

    Kastamonu da yapılan geçici köprü yıkıldı #2


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