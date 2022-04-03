Kastamonu'da yapılan geçici köprü yıkıldı

Kastamonu'da yapılan geçici köprü yıkıldı

Küre ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından yapılan Güllüce köyüne yapılan geçici köprü yıkılırken, ekipler taşkın önlemi aldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde karların erimesi ile birlikte derelerdeki su seviyesi de yükseldi.

11 Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Güllüce köyünde su seviyesinin artması benzer manzara yaşattı.

GEÇİCİ KÖPRÜ DERE SUYUNA DAYANAMADI

Güllüce köyüne yapılan geçici köprü de dere sularının yükselmesi ile yıkıldı.

İlgili ekipler ise çalışma başlatarak, bölgede taşkınlara karşı önlem aldı.





