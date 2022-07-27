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    Kastamonu'da yaşlı adamın biriktirdiği kefen parası çalındı

    Mustafa Kürüz'ün evinde sakladığı 40 bin lirası, alışveriş yapmak için evinden ayrıldığı sırada çalındı. Yaşlı adam, "Bu parayı da cenazem ortada kalmasın diye saklıyordum" dedi.
    • 27.07.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 17:05
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    Kastamonu'da yaşlı adamın biriktirdiği kefen parası çalındı

    Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Uğurlu Sokak'ta yalnız yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Kürüz,  alışveriş yapmak için evinden ayrıldı.

    Bir süre sonra evine dönen yaşlı adam, evindeki eşyalarının dağıtıldığını fark etti.

    Kefen parası çalındı

    Bunu üzerine evinde kefen parası olarak sakladığı 40 bin TL'si aklına gelen adam, parasını yerinde bulamadı.

    Mustafa Kürüz, kefen parasının çalınmasının ardından durumu emniyet güçlerine bildirdi.

    İnceleme başlatıldı

    Yaşlı adamın suç duyurusunda bulunması üzerine eve gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

    Kastamonu da yaşlı adamın biriktirdiği kefen parası çalındı #1

    "Bu parayı da cenazem ortada kalmasın diye saklıyordum"

    Yaşanan olayı anlatan Kürüz, eşinin vefat etmesinden sonra yalnız yaşamaya başladığını belirterek, "Başka kimsem yok. Sağ olsun komşularım benimle ilgileniyor, yardımcı oluyorlardı. Yaklaşık 1 hafta önce mutfak tüpünü değiştirmek için çarşıya gitmiştim.

    Eve geldiğimde salonda bulunan kanepenin yastıklarının yerde olduğunu gördüm. Sonra bahçeye açılan ve üzerinde sürgülü kilit olan kapının sürgüsünün kırıldığını fark ettim.

    Hemen aklıma yattığım odanın kapısı geldi. Çarşıya giderken kapıyı kilitlemiştim ve anahtarında saklamıştım. Fakat yatak odasının kapısının açık olduğunu gördüm. İçeri girdim ve yaklaşık 40 bin TL paramı sakladığım çekyatı kaldırdığımda poşetin içinde olan paramın yerinde olmadığını gördüm.

    Hemen polise haber verdim. Emniyet güçleri evime gelerek ifademi aldılar. İnşallah tez zamanda param bulunur. Benim kimsem yok. Bu parayı da ölürsem, cenazem ortada kalmasın diye evde saklıyordum." dedi.

    Kastamonu da yaşlı adamın biriktirdiği kefen parası çalındı #2

    Kastamonu da yaşlı adamın biriktirdiği kefen parası çalındı #3


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