Kastamonu'da yaşlı çifti 750 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı

Kendisini jandarma olarak tanıtıp, 'cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu' yalanıyla yaşlı çifti kandırıp 750 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını alan 5 şüpheli, Aksaray’da yakalan

Kastamonu’nun Candaroğuları Mahallesinde 22 Aralık Perşembe günü, kendisini İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş olarak tanıtan bir şahıs, ‘yalnız yaşayan yaşlı bir kadın öldürülüp, ziynet eşyaları çalındı. Olay yerinde kimliğiniz bulundu. Ziynet eşyalarınızı alarak ölen şahsın ziynet eşyalarıyla karşılaştırma yapacağız’ dedi.

750 bin liralık para ve kıymetli eşyayı aldılar

İHA'nın aktardığına göre; şüpheli şahıs, yalanına inandırdığı yaşlı çift Şerafettin ve eşi Sultan T.’nin ikamet ettiği eve kadar geldi. Evde bulunan 4 adet burma bilezik, 1 adet Cumhuriyet Altını, 240 gram Spot Altın, 6 bin 500 Amerikan Doları, 6 bin euro olmak üzere toplamda 750 bin TL’lik para ve kıymetli eşyayı alarak suç ortağıyla birlikte Kastamonu’dan ayrıldı.

Aksaray'da yakalandılar

Olayın şüphelileri, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tespit edildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmeleri sonucu toplamda 5 şahıs, dolandırıcılık malzemesi kıymetli eşya ve paralar ile birlikte Aksaray ilinde yakalandı.

Şahıslar adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmek üzere Kastamonu’ya getirildi.

Kastamonu’da sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.