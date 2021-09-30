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    Kastamonu’da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

    Seydiler ilçesindeki organize sanayi bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan 8 yolcu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
    • DHA
    • 30.09.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 14:15
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    Kastamonu’da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

    Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü ile minibüs, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, öğle saatlerinde çarpıştı.

    Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

    Minibüs şoförü, kazanın ardından hurdaya dönen aracın içinde sıkıştı.

    Şoför, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Yolcu otobüsü ise çarpmanın şiddeti ile yoldan çıktı.

    Kastamonu’da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazayı yaralı olarak atlatan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kastamonu’da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı VİDEO

    Kastamonu’da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı #2

    Kastamonu’da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı #3

    Kastamonu’da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı #4

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