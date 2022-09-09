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    Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

    Kastamonu Taşköprü'de traktör ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
    • 09.09.2022 - 20:10
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    Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

    Saat 18.30 sıralarında Kastamonu- Sinop yolu üzerindeki Hamzaoğlu köyü yakınlarında meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Kamil Koç firmasına ait 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Zeki Kayar'ın kullandığı ve römorkunda mısır silajı yüklü 37 ED 523 plakalı traktör ile çarpıştı.

    Sürücü hayatını kaybetti

    Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan traktör parçalara bölünürken, sürücü Zeki Kayar kaza yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Taşköprü ilçesi ve Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı. Taşköprü Kaymakamın Bekir Özen de kaza bölgesine gelerek incelemede bulundu.

    Yaklaşık 1 saat süreyle trafiğe kapatılan Kastamonu- Sinop yolu, gerekli önlemler alındıktan sonra trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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