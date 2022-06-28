Kastamonu'da yüzlerce kişi kedi kurtarma operasyonunu izledi

Kastamonu’da çaya düşen bir kedinin kurtarma operasyonunu yüzlerce vatandaşın cep telefonlarına sarılarak izlemesi şaşkınlık yarattı.

Kastamonu’nun merkez Hepkebirler Mahallesi Plevde Caddesi üzerinde bulunan Karaçomak Çayı’na düşen bir kediyi kurtarmak üzere Kastamonu Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarma operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonu izlemek için çayın bulunduğu her iki tarafa ve Nasrullah Köprüsü’nün üzerine yüzlerce vatandaş akın etti.

Film izler gibi izlediler

Kurtarma operasyonunu vatandaşlar adeta film izler gibi izledi. Ekipler, çaya düşen yavru kedinin bulunduğu yere yem bırakarak çıkmasını sağladı.

İHA'nın aktardığına göre kurtarma çalışmasını seyreden yüzlerce vatandaş, çalışmayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.