Kastamonu’da zimmetine 20,5 milyon lira geçiren avukatın cezası belli oldu Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü’nde hukuk işleri müdürü olarak görev yaparken zimmetine 20,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla yeniden yargılanan sanık, 36 yıl 9 ay hapis cezası ile 71 milyon 585 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü’nde hukuk işleri müdürü olarak görev yapan Mehmet Gani Eser’in, 2012-2017 yıllarında zimmetine 20 milyon 525 bin 889 lira geçirdiği belirlendi.

Eser, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 7 Aralık 2017'de tutuklandı.

İstinaf cezayı bozdu, son karar çıktı

Bartın ve Karabük'te hiç açılmayan davaları açılmış gibi göstererek ve belgede sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddia edilen Eser, yaklaşık 4,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince, "zimmet, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla 2020 yılı mart ayında 36 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ancak karar istinaf mahkemesinde bozulan Eser’in yeniden yargılandığı davada son karar çıktı.

36 yıl 9 ay hapis ve 71,5 milyon lira para cezası

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Eser, savunmasında suçunu kabul ederek, yasa dışı yola başvurduğu için pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Eser'in, zimmetten 8 yıl 9 ay, resmi belgede sahtecilikten 10 yıl 6 ay, dolandırıcılıktan 17 yıl 6 ay olmak üzere 36 yıl 9 ay hapis cezası ile 71 milyon 585 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.