Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu'da kamyonet ile 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı köyü kavşağı mevkiinde, Samsun istikametinde seyir halinde olan 34 UU 6121 Plakalı kamyonet ile plakası tespit edilemeyen 2 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.





Trafik normale döndü

İHA'nın haberine göre, kaza sebebiyle D100 karayolu Samsun istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



