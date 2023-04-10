Kastamonu'daki hafriyat kamyonu yan yattı
İHA

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde korkunç bir yaşandı.

Recep Ali Y. (48) yönetimindeki 06 FV 5319 plakalı boş hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı.

Sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Kamyonda sıkışan sürücü Recep Ali Yıldırım, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'daki hafriyat kamyonu yan yattı