Taşköprü ilçesinde bilinmeyen nedenle vatandaşlar arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan iki taraf, kendi araçlarıyla hastanenin yolunu tuttu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki iki kişi arasında akşam saatlerinde tartışma başladı.

Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde başlayan nedeni bilinmeyen kavgada sesler giderek yükseldi.

İddiaya göre, Ş.A. ile C.K. arasında çıkan tartışmada kısa süre sonra silahlar konuştu.

Yaralanıp, kendi araçlarıyla hastaneye gittiler

DHA'nın aktarımına göre, o esnada birbirlerine ateş açan iki kişi de yaralandı.

Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne giden Ş.A. ile C.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kastamonu'daki kavgada vurulan kişiler araçlarıyla hastaneye gitti VİDEO

