Kastamonu'daki kavgada, yabancı uyruklu 1 kişi bıçaklandı

İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu genç, hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde iki grup arsında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bıçaklanan 24 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed M. ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmed M., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmed M.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kavga sonrasında olay yerinde kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.