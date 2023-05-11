Kastamonu'daki mağara gezisinde kaybolan vatandaş aranıyor Tur kafilesi ile mağarayı ziyaret ettikten sonra kaybolan Hüseyin Alıcı'yı arama çalışmaları 11 gündür sürüyor.

DHA

İstanbul'dan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine ziyarette bulunan tur kafilesinde bulunan Hüseyin Alıcı, 30 Nisan'da Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Ilgarani Mağarası'nı gezdikten sonra ortadan kayboldu.

Hüseyin Alıcı için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hiçbir yerde bulunamadı

Ancak aradan geçen sürede Alıcı'ya ulaşılamadı. Ormanda ve engebeli arazide yürütülen çalışmalar bugün de devam etti.

AFAD, jandarma, UMKE ekiplerinin arama çalışmasına, hava araçları cayrokopter ve dron ile destek verildi. Alıcı'yı arama çalışmaları sürüyor.