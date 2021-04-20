Kastamonu'daki nafaka mağduru, İstanbul'a yürüyor

Nikahın hemen ardından kaçan ve boşanmak istediği eşine 4 yıldır tedbir nafakası ödeyen Mustafa Duman, protesto için İstanbul'a yaya olarak gidiyor.

Kastamonu merkeze bağlı Pehlivan köyünde yaşayan 32 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medya üzerinden 6 yıl önce tanıştığı A.R.B.D. ile 2017 yılının Ekim ayında evlendi.

A.R.B.D., iddiaya göre, nikahın ardından ailesinin yanına kaçarken, Mustafa Duman da bir daha eşini göremedi.

KASTAMONU'DAN İSTANBUL'A YÜRÜYÜŞ

Boşanma davası açan Duman, eşine aylık 700 TL tedbir nafakası ödemek zorunda kaldı. Duman, bu durumu protesto için Kastamonu'dan yola çıkarak, İstanbul'a yürümeye başladı.

Yürüyüşünün 8'inci gününde Sakarya'ya ulaşan Mustafa Duman, kendisi gibi birçok kişinin mağdur olduğunu ve bu konunun bir an önce çözülmesini istediğini belirtti.

"BOŞANAMADIĞIM HALDE 700 TL'Yİ YAZIYORLAR"

Cuma günü İstanbul'a ulaşmayı hedefleyen Duman, "Kapıma devamlı icralar geliyor, haciz geliyor. Karşı tarafın avukatı, bana korku veriyor. Yani bir nevi tehdit ediyor. Nafakadan dolayı 20 bin TL para biriktiğini ve bunlarla ilgili icra göndereceğini söylüyor bana. Ben 4 senedir boşanamadığım, 1 günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 TL nafaka ödüyorum. Boşanamadığım halde 700 TL'yi hala yazıyorlar ama neye dayanarak yazıyorlar, bilmiyorum. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum. Benim gibi birçok mağdur var. Gelen mesajları gördükçe hüzünleniyor, ağlıyorum." diye konuştu.

Mustafa Duman'a destek veren Adalet Platformu Türkiye Aile Meclisi Sakarya İl Başkanı İmdat Geyve de "Sadece süresiz nafaka uygulaması bile aileyi tahrip etmektedir." dedi.