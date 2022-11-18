Kastamonu'daki nişan merasiminde 107 kişi zehirlendi

Tüplü ısıtma sisteminden sızan gaz sebebiyle düğün salonundaki nişan törenine katılan 107 davetli, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dün akşam saatlerinde, nişan merasimi için bir araya gelen davetliler bir anda rahatsızlandı.

Düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı, gazın havalandırma sistemiyle yayıldı.

Daha sonrasında düğüne katılan 107 kişi baygınlık geçirme, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetler üzerine Devrekani Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Çevre hastaneye sevk edildiler

Burada ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, şikayetlerin artması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

107 kişi rahatsızlandı

Şu ana kadar Devrekani ve Kastamonu’daki hastanelere müracaat eden aralarında bebeklerin ve çocukların da olduğu 107 kişiden 106’sının tedavileri tamamlandı.

Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.

Bir kişinin durumu ağır

İHA'nın haberine göre, durumu ağır olan 1 hasta ise Ankara’ya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.