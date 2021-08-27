Euro
9.8663
-0.15%
Dolar
8.4056
0.21%
Altın
485.4
0.47%
Borsa
1.451
0.19%
Bitcoin
396.798
-0.02%
EXEN Coin
27.13
4.38%
32ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 32 C

    Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan küçük kız, 17 gündür aranıyor

    Sel sularına kapılarak gözden kaybolan 13 yaşındaki Rabia'yı arama çalışmaları devam ediyor.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 15:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan küçük kız, 17 gündür aranıyor

    Kastamonu'da yaşanan sel felaketi birçok ilçeyi olumsuz etkilerken, ciddi hasar ve kayıpların olduğu İnebolu'da, 13 yaşındaki Rabia Aydemir sel sularına kapılıp kayboldu.

    Küçük kızın kaybolmasının üzerinden 17 gün geçmesine rağmen, ekipler ellerinde sonda çubuklarıyla balçık içerisinde arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    SEL BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

    Yaşanan sel felaketi, Kastamonu’nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı.

    Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan küçük kız, 17 gündür aranıyor VİDEO

    Kastamonu daki sel felaketinde kaybolan küçük kız, 17 gündür aranıyor #1

    ARAÇLAR KARADENİZ'E SÜRÜKLENDİ

    Selden etkilenen ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar görürken, onlarca araç da Zarbana Çayı’nın taşması sonucu sel sularıyla birlikte Karadeniz'e sürüklendi.

    ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

    Küçük kızın da sel sularıyla birlikte Zarbana Çayı üzerinden Karadeniz’e sürüklenmesi ihtimaline karşı, Sualtı Jandarma Arama Kurtarma Timi ekiplerince de arama çalışmalarına devam ediliyor.

    Kastamonu daki sel felaketinde kaybolan küçük kız, 17 gündür aranıyor #2

    Kastamonu daki sel felaketinde kaybolan küçük kız, 17 gündür aranıyor #3

    Kastamonu daki sel felaketinde kaybolan küçük kız, 17 gündür aranıyor #4

    Kastamonu daki sel felaketinde kaybolan küçük kız, 17 gündür aranıyor #5

    Kastamonu daki sel felaketinde kaybolan küçük kız, 17 gündür aranıyor #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir