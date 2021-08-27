Sel sularına kapılarak gözden kaybolan 13 yaşındaki Rabia'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketi birçok ilçeyi olumsuz etkilerken, ciddi hasar ve kayıpların olduğu İnebolu'da, 13 yaşındaki Rabia Aydemir sel sularına kapılıp kayboldu.

Küçük kızın kaybolmasının üzerinden 17 gün geçmesine rağmen, ekipler ellerinde sonda çubuklarıyla balçık içerisinde arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

SEL BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

Yaşanan sel felaketi, Kastamonu’nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı.

Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan küçük kız, 17 gündür aranıyor VİDEO

ARAÇLAR KARADENİZ'E SÜRÜKLENDİ

Selden etkilenen ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar görürken, onlarca araç da Zarbana Çayı’nın taşması sonucu sel sularıyla birlikte Karadeniz'e sürüklendi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

Küçük kızın da sel sularıyla birlikte Zarbana Çayı üzerinden Karadeniz’e sürüklenmesi ihtimaline karşı, Sualtı Jandarma Arama Kurtarma Timi ekiplerince de arama çalışmalarına devam ediliyor.



