Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde Eski Sanayi Caddesi’ndeki Vadi Apartmanı’nın bodrum katında kalan aynı aileden 4 kişiden geriye, bir fotoğraf albümü kaldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini vuran sel felaketi, bir yandan binaları yerle bir ederken diğer yandan 25 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Eski Sanayi Caddesi üzerinde bulunan Vadi Apartmanı'nın bodrum katındaki evlerinde sele yakalanan Mehmet Öztürk, Ayşe Harharcı, Eda Harharcı ve Avni Harharcı, yaşamını yitiren vatandaşlar arasında yer aldı.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ KALDI

Aile fertlerinden geriye, sel sularının arasından çıkan bir fotoğraf albümü kaldı.

Ölen aile fertlerinin akrabası Cemile Öztürk, binadan cansız bedenler çıkarılırken selden kurtardığı fotoğraf albümünü temizlemeye çalıştı.

Kastamonu’daki selde, 4 kişiden geriye bir fotoğraf albümü kaldı VİDEO



TEKER TEKER TEMİZLEDİ

Büyük üzüntü içinde olan Cemile Öztürk, albümden çıkardığı fotoğrafları teker teker temizledi.

Öztürk gözyaşları içinde, “Kayınpederim, görümcem, eniştemiz hayatlarını kaybetti. Çok üzgünüz.” ifadelerini kullandı.