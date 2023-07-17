Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Narkotik ekiplerince bir şahsın üst ve ikametinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İHA Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ele geçirilenler Şahsın üst ve ikamet aramasında 139,58 gram Bonzai maddesi, 149 adet reçeteye tabii hap, kenevir bitkisi, 10,53 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 12 adet tüfek fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ele geçirildi. Tutuklandı Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.