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    Kastamonulu genç kız, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

    Cide ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki İrem, 9 yıldır böbrek yetmezliği ile savaşırken geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamadı.
    • 03.05.2022 - 15:27
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    Kastamonulu genç kız, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

    Kastamonu Cide'nin Çataloluk köyünde yaşayan 15 yaşındaki İrem Bakan, 9 yıl boyunca böbrek yetmezliği ile mücadele verdi.

    Son olarak 1,5 yıldır tedavi gördüğü İstanbul Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçiren genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    DHA'nın haberine göre, genç kız kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

    "Ailece, İrem yaşayabilsin diye uyku uyumadık"

    İrem Bakan'ın ağabeyi Muammer Bakan, "Kardeşimiz için ailece 9 yıla yakın mücadele verdik. Tüm aile İrem yaşayabilsin diye gece uyku uyumadı. Hep bir umut içinde iyi olacağını hayal ettik.

    "Canımızı yitirdik"

    Ama olmadı ve canımızı yitirdik. Son 1,5 yıldır sağlık durumu günden güne kötüye gidiyordu. En büyük üzüntüm çocukluğunu yaşayamaması, arkadaşlarıyla birlikte koşup oyunlar oynayamaması" ifadelerini kullandı.

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