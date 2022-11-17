Petrol
89.91
-3.18%
Euro
19.2987
-0.18%
Dolar
18.597
0.04%
Altın
1.052
-0.68%
Borsa
4507
-3.45%
Bitcoin
318.511
0.45%
BTXN Coin
6.47
-1.07%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Kastamonu'nda düğünde gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi

    Devrekani ilçesinde bir düğünde gaz kaçağı nedeniyle 40 kişi zehirlenirken, 6 aylık bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • 17.11.2022 - 23:51
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 00:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'nda düğünde gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi

    Saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz kaçağı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    6 aylık bebeğin durumu ağır

    DHA'nın haberine göre; zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kastamonu'nda düğünde gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi VİDEO

    Kastamonu nda düğünde gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi #1

    Kastamonu nda düğünde gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi #2

    Kastamonu nda düğünde gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi #3


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi belli oldu
    Eğitim

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi belli oldu

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 17 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 17 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Görüş Bildir