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- Kastamonu'nda düğünde gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi
Kastamonu'nda düğünde gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi
Devrekani ilçesinde bir düğünde gaz kaçağı nedeniyle 40 kişi zehirlenirken, 6 aylık bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- 17.11.2022 - 23:51
- Güncelleme : 18.11.2022 - 00:05
Saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz kaçağı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
6 aylık bebeğin durumu ağır
DHA'nın haberine göre; zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nda düğünde gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi VİDEO