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Kastamonu'nda düğünde gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi

Kastamonu'nda düğünde gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi

Devrekani ilçesinde bir düğünde gaz kaçağı nedeniyle 40 kişi zehirlenirken, 6 aylık bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.