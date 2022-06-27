Petrol
109.09
-0.01%
Euro
17.7107
-0.65%
Dolar
16.7077
-1.05%
Altın
988.56
-0.36%
Borsa
2523
-1.23%
Bitcoin
358.824
-0.97%
BTXN Coin
7.01
-5.65%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Kastamonu'nun birçok ilçesinin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı

    Kastamonu’nun birçok ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı.
    • 27.06.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'nun birçok ilçesinin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı

    Kastamonu’da yağan şiddetli yağış ve tahribata uğrayan yollar neticesinde Cide, Şenpazar, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin Kastamonu’ya bağlanan yolları trafiğe kapatıldı.

    Kastamonu’ya gitmek isteyen araçlar Bartın yoluna yönlendiriliyor.

    Sahil köprüsünde hasar oluştu

    Öte yandan İHA'nın aktardığına göre, Özlüce Yunus köyü bağlantı köprüsünde çökme yaşandığı için yol ulaşıma kapandı, Doğanyurt ilçelerini bağlayan sahil köprüsünde hasar meydana geldi.

    Kastamonu nun birçok ilçesinin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı #1

    Kastamonu nun birçok ilçesinin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı #2

    Kastamonu nun birçok ilçesinin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı #3

    Kastamonu nun birçok ilçesinin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Hem alttan hem üstten frikik verdi
    Medya

    Hem alttan hem üstten frikik verdi

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Müge Anlı'nın gelinlikli hali sosyal medyaya sızdı! İşte o kareler
    Medya

    Müge Anlı'nın gelinlikli hali sosyal medyaya sızdı! İşte o kareler

    Görüş Bildir