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    Kayıp hemşire Güneş'i arama çalışmaları 37'nci gününde

    Siirt’in Pervari ilçesinde 37 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları devam ediyor.
    • 17.07.2022 - 19:32
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    Kayıp hemşire Güneş'i arama çalışmaları 37'nci gününde

    Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 37 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor.

    Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadar ki yaklaşık 30 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen aramalarda Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

    Aileye çalışmalar hakkında bilgi verildi

    İHA'nın aktardığına göre gün içerisinde Pervari Kaymakamlığınca aileye çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verilmişti. Söz konusu bölgede su altı ve üstü arama yapan ekipler, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlarda da faaliyetlerini sürdürüyor.

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