Kayseri eski eşini, 8 yaşındaki kızının gözü önünde vurdu Burhan Akpınar, otomobiliyle yolunu kestiği eski eşi Fatma Gök'ü, 8 yaşındaki kızının gözü önünde tabancayla yaraladı.

DHA

Saat 15.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi'nde feci bir olay yaşandı.

Burhan Akpınar, plakası öğrenilemeyen aracıyla, 1 yıl önce boşandığı Fatma Gök'ün kullandığı otomobilin önünü kesip durdurdu.

Akpınar ve Gök, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Akpınar, o sırada otomobilde olan 8 yaşındaki kızının gözü önünde Gök'ü tabancayla yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Gök, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akpınar ise tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)