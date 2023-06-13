Kayseri-Niğde yolu sağanak etkisi altında kaldı! Ulaşım aksadı Niğde kara yolunun sağanağın neden olduğu selin taşıdığı kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapanmasıyla ekiplerin yarım saatlik çalışması ardından yeniden açılan yolda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

DHA

Yurdu sağanak yağış vurdu...

Sıcak havalarla birlikte yaz yağışları da birçok kentte etkisini gösteriyor.

Sağanak yağışların etkisini gösterdiği kentlerden biri de Kayseri oldu.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanakta dereler taştı.

Sel sonrasında kaya düştü

Kentin birçok noktası hasar alırken tarım arazileri de büyük zarar gördü.

Kayseri- Niğde kara yolu 110'uncu kilometresi, sel suları ve taşıdığı kayalar nedeniyle kapandı.

Trafiğe tek şeritli olarak açıldı

Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla trafik tek şeritten, kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Jandarma ekipleri, seyir halinde olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.