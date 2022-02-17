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Kayseri'de 1 haftadır aranan kadın ölü bulundu

Kayseri'de 1 haftadır aranan kadın ölü bulundu

1 hafta önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 37 yaşındaki kadın, vadi yatağında ölü bulundu. Kadının şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.