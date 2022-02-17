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- Kayseri'de 1 haftadır aranan kadın ölü bulundu
Kayseri'de 1 haftadır aranan kadın ölü bulundu
1 hafta önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 37 yaşındaki kadın, vadi yatağında ölü bulundu. Kadının şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 17.02.2022 - 08:59
- Güncelleme : 17.02.2022 - 09:33
Kayseri’nin Talas ilçesi Derevenk Vadisi yatağında, akşam saatlerinde bir kadının hareketsiz yattığını gören hurdacılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kadının bulunduğu alana ulaşmakta zorluk çekince AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi.
1 HAFTADIR KAYIPTI
Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının ise 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Rabia Mansur (37) olduğu tespit edildi.
SORUŞTURULUYOR
Evli olduğu öğrenilen Rabia Mansur'un cansız bedeni, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.