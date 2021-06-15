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    Kayseri'de 1 kişi, sahte içkiden öldü

    Sahte içkiden zehirlenen 45 yaşındaki Hüseyin Bakır'dan haber alamayan komşuları, çilingirle girdikleri evde Bakır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 16:09
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    Kayseri'de 1 kişi, sahte içkiden öldü

    Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi’nde yalnız yaşayan 45 yaşındaki Hüseyin Bakır'dan bu sabah haber alamayan komşuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırıp girdikleri evde, Bakır'ı oturma odasında hareketsiz buldu.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Bakır'ın öldüğü belirlendi.

    CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

    İlk incelemede sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen Hüseyin Bakır'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Kayseri de 1 kişi, sahte içkiden öldü #1

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