Kayseri'de 1 saat arayla yaşanan farklı olaylarda bıçakla yaralanan 2 şahıs araçta bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten husumet bulunan Ö.Y. ile M.A. ve E.A. tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Y. bıçaklanarak yaralandı.

YARALI OLAY YERİNDE BULUNAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde yaralanan Ö.Y.'ye rastlamadı.

BIÇAKLANAN ŞAHSA BİR ARAÇ İÇERİSİNDE RASTLANDI

Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda Ö.Y.'nin bir araçla olay yerinden ayrıldığını belirlendi.

Çalışmalarda Ö.Y.'nin bulunduğu araca Sivas Bulvarı'nda üzerinde rastlayan ekipler, aracı durdurdu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Durdurulan araçta Ö.Y. yaralı şekilde bulunurken, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ö.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.A. ve E.A. da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 SAAT ARAYLA BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Öte yandan ekipler 1 saat arayla 2 farklı şahsı araçlarında bıçakla yaralanmış şekilde buldu.

Ö.Y.'nin olayından 1 saat önce Kocasinan ilçesinde bulunan Argıncık Tevhid Camii yanında gerçekleşen olayda da F.A.E. ile F.A. arasında yaşanan kavga sonucu bıçakla yaralanan F.A.E., aynı sokak üzerinde ilerleyen hafif ticari araçta bulunmuştu.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

F.A.E. ekipler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.A.E. hastanede tedavi altına alınırken ekipler, F.A.'yı yakalamak başlattığı çalışma sürüyor.