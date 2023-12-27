DHA
Gün geçmiyor ki dolandırıcılık olayı yaşanmasın...
Bu kez olayın adresi Kayseri.
Kentte yaşayan T.S., internetten ilan veren satıcılarla buluşup, ürün karşılığında sahte altın verdi.
210 bin TL'lik vurgun
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişiler, polise başvurdu. Polis ekipleri, 10 kişiyi toplam 210 bin TL dolandırdığı tespit edilen T.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Adresine düzenlenen operasyonda şüpheli, evinde mutfak dolabının içine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.
Aranması olduğu ortaya çıktı
Gözaltına alınan T.S.'nin, ayrıca 'Kasten öldürme', 'Dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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