Kayseri'de 10 kişiyi dolandıran şüpheli mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı İnternetten ilan veren satıcılarla anlaşıp ürün karşılığında sahte altın verdiği 10 kişiyi toplam 210 bin TL dolandıran şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Ekipler şahsı, evindeki mutfak dolabının gizli bölmesinde yakaladı.

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DHA

Gün geçmiyor ki dolandırıcılık olayı yaşanmasın...

Bu kez olayın adresi Kayseri.

Kentte yaşayan T.S., internetten ilan veren satıcılarla buluşup, ürün karşılığında sahte altın verdi.

210 bin TL'lik vurgun

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişiler, polise başvurdu. Polis ekipleri, 10 kişiyi toplam 210 bin TL dolandırdığı tespit edilen T.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Adresine düzenlenen operasyonda şüpheli, evinde mutfak dolabının içine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

Aranması olduğu ortaya çıktı

Gözaltına alınan T.S.'nin, ayrıca 'Kasten öldürme', 'Dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)