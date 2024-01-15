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Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk hem babasını hem misafiri vurdu

Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk hem babasını hem misafiri vurdu Kayseri'de, 10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu babasını ve evde bulunan bir misafiri yaraladı.