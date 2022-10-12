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Kayseri’de, 1.028 sosyal medya kullanıcısının bilgilerini ele geçirenlere operasyon
1.028 sosyal medya kullanıcısının verilerini ele geçirip 3’üncü kişilere satan 15 şüpheli, yapılan operasyon ile gözaltına alındı.
- 12.10.2022 - 11:58
Kayseri’de, kullanıcıların sosyal medya verilerini ele geçirip 3'üncü kişilere sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Başlatılan çalışma kapsamında, 15 kişinin ülke genelinde yaşayan 1.028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip başka kişilere sattıkları belirlendi.
Adreslerine operasyon düzenlendi
DHA’nın haberine göre; şüphelilerin adreslerin operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Kayseri’de, 1.028 sosyal medya kullanıcısının bilgilerini ele geçirenlere operasyon VİDEO