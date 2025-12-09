Kayseri'de 11. kattan düşen kız çocuğu can verdi

- 14 yaşındaki Elif Naz D., Kayseri'deki evlerinin 11. katından düşerek hayatını kaybetti.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ardından cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, acılı babanın feryadı yürekleri dağladı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde 11 katlı binanın en üst katında ikamet eden Elif Naz D., balkondan aşağı düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 14 yaşındaki Elif Naz D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Elif Naz D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
BABANIN YÜREKLERİ DAĞLAYAN FERYADI
Acı haberi alan babanın kızının ismini söyleyerek feryat ettiği anlar yürekleri dağladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.