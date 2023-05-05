Kayseri'de 11.kattan düşen eşinin ölümünden yargılanan sanığa beraat Kayseri'de 11'inci kattaki evinin balkonundan düşen Raziye Ebru Erciyes'in ölümüyle ilgili, eşi Hasan Devran Erciyes, müebbet hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada, delil yetersizliğinden beraat etti.

DHA

Kayseri'de bir kadının ölümüyle ilgili süren davada karar çıktı..

Emre Mahallesi Göksu Sokak'ta oturan Raziye Ebru Erciyes (33), 20 Haziran 2021'de saat 04.30 sıralarında 11'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan 8 yıllık eşi Hasan Devran Erciyes (33), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi hakkında dava açıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Erciyes hakkında, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Hemen kendini aşağı attı, tutamadım"

Davanın ilk duruşmasında ifade veren sanık Erciyes, "Ebru cama sıçradığında ben de sıçradım ama tutamadım. Hemen kendini aşağı attı. Amacım; Ebru'yu yakalamaktı. Fakat mümkün olmadı. Muhtemelen peteğe basıp, atlamış olabilir." dedi.

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına Hasan Devran Erciyes ile Raziye Ebru Erciyes'in şikayetçi ağabeyi hazır bulundu.

Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı müdahil oldu.

Savcı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanık Erciyes'in üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini istedi.

Beraat kararı verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Sanık Hasan Devran Erciyes ise "Diyeceğim bir şey yok. Her şeyi olduğu gibi anlattım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Devran Erciyes'in, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan beraatine hükmetti.