- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'de 12 bin TL'lik ziynet çalan kadın yakalandı
Kayseri'de 12 bin TL'lik ziynet çalan kadın yakalandı
Evden ziynet eşyası çalındığı yönünde ihbar alan ekipler, şüpheli kadını saklandığı evde yakalayarak adliyeye sevk etti.
- DHA
- 15.04.2022 - 13:00
- Güncelleme : 15.04.2022 - 13:04
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde girdiği evden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı.
Bu kapsamda hareketen geçen ekipler, adrese yönelerek çalışmalarını başlattı.
12 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı
Evden 12 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan G.M. (25) isimli şahıs belirlenip, peşine düşüldü.
Saklanırken yakalanıp adliyeye sevk edildi
Bu yönde operasyonlarını titizlikle sürdüken ekipler, G.M.'yi saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.