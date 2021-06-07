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    Kayseri'de 12 yaşındaki yeğene istismara hapis cezası

    Mahkeme, kız çocuğuna düğünde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 26 yaşındaki amca M.U.'ya, 30 yıl hapis cezası verdi.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 16:21
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    Kayseri'de 12 yaşındaki yeğene istismara hapis cezası

    Geçtiğimiz yıl ağustos ayında, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğüne katılan M.U., iddiaya göre 12 yaşındaki yeğeni B.U.'ya cinsel istismarda bulundu.

    Kız çocuğunun olayı ailesine anlatmasıyla amca hakkında, şikayet üzerine ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldı.

    Bugün ise Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması görüldü.

    30 YIL HAPİS YATACAK

    Tutuksuz sanık M.U., davaya Kahramanmaraş Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur B.U. davada yer almadı.

    Suçsuz olduğunu öne süren M.U., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık M.U.’yu ‘cinsel istismar’ suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası M.U., polis ekiplerince kelepçelenerek, cezaevine götürüldü.

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