Kayseri'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın: 1 ölü, 3 yaralı Talas ilçesinde, dış cephe yalıtımı yapılan 13 katlı binanın çatısında kaynak nedeniyle çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan 3 kişi yaralandı.

DHA

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Kayseri'nin Talas ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Gözde Sokak'ta 13 katlı dış cephe yalıtımı yapılan binanın çatısında kaynak nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısını kapladı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıda mahsur kaldı

Yangında, yalıtım işinde çalışan 69 yaşındaki Duran Seydi Üzen çatıda mahsur kaldı.

Üzen'i kurtarmak için çatıya çıkan 3 arkadaşı da yaralandı.

Ölü olarak bulundu

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, Üzen'i çatı katında ölü olarak buldu.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler inceleme başlattı

Yangında yaşamını yitiren Üzen de otopsi için hastane morguna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.