Petrol
82.58
-1.35%
Euro
19.4315
0.13%
Dolar
18.6298
-0.02%
Altın
1.048
-0.36%
Borsa
4919
0.00%
Bitcoin
307.548
-2.37%
BTXN Coin
5.77
-1.02%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Kayseri'de 13 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

    Kayseri'de, hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası olan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
    • 28.11.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de 13 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

    Kayseri'de polis ekipleri kent genelinde huzurun sağlanmasına yönelşk çalışmalarına devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Kayabaşı Mahallesi'nde çalışma yaptı.

    Ekipler harekete geçti

    Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde yapılan çalışmalarda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan B.Ç. adlı şahıs için harekete geçildi.

    Kayseri de 13 yıl hapis cezası olan firari yakalandı #1

    Firari cezaevine teslim edildi

    Ekiplerin titizlikli çalışması sonucu, hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan firari B.Ç. yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    Kayseri de 13 yıl hapis cezası olan firari yakalandı #2


    'Tam üstüne oturdu komutanım'
    Gündem

    'Tam üstüne oturdu komutanım'

    Tahir Elçi Diyarbakır'da öldürüldüğü yerde anıldı
    Gündem

    Tahir Elçi Diyarbakır'da öldürüldüğü yerde anıldı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir