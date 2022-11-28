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- Kayseri'de 13 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Kayseri'de 13 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası olan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
- 28.11.2022 - 17:32
- Güncelleme : 28.11.2022 - 17:41
Kayseri'de polis ekipleri kent genelinde huzurun sağlanmasına yönelşk çalışmalarına devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Kayabaşı Mahallesi'nde çalışma yaptı.
Ekipler harekete geçti
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde yapılan çalışmalarda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan B.Ç. adlı şahıs için harekete geçildi.
Firari cezaevine teslim edildi
Ekiplerin titizlikli çalışması sonucu, hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan firari B.Ç. yakalandı.
İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.