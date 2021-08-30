- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri’de 13 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan zanlı rezidansta yakalandı
Kayseri’de 13 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan zanlı rezidansta yakalandı
‘Dolandırıcılık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerince rezidansta yakalandı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.
- DHA
- 30.08.2021 - 14:08
- Güncelleme : 30.08.2021 - 14:09
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘dolandırıcılık’ suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Levent A.’nın (44) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hükümlünün, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir rezidansta saklandığı belirlendi.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Rezidansa operasyon düzenleyen polis, Levent A.’yı yakaladı.
Gözaltına alınan Levent A., emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğindeki sağlık kontrolünün ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.