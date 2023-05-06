Kayseri'de 14 yaşındaki çocuk kediye işkence etti Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki çocuk, mala ile kediye vurdu. Kediye malayla işkence eden çocuğun o anları kayıt altına alındı ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Kayseri Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda 14 yaşındaki A.Y. isimli bir çocuk, belediye çalışanlardan kalan malayı alarak bölgede bulunan bahçeye girdi. Bahçede gördüğü kediyi yakalayan çocuk, elindeki malayla vurmaya başladı. Çocuğun kediye işkence yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin durumu iyi, çocuk emniyette Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Anbar Mahallesi Yalova Sokak'ta yolda yürürken yakalanan A.Y., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.