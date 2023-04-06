Kayseri'de 14'üncü kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

İHA
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Hacısaki Mahallesi Çimen Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde 23 yaşındaki M.L., 14. kattan beton zemine çakıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede M.L.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma başlatıldı
M.L.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.