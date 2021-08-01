Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından öldürüldü

Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından öldürüldü

Tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan kız çocuğu, gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde, C.C. (15) ile babası Cumaali C. (42) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

BABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine C.C., eline geçirdiği bıçağı babasının göğsüne sapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.’nin kalbine isabet eden bıçak darbesi ile yaşamını yitirdiğini belirlendi.

ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.