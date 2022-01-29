Euro
15.0882
-0.94%
Dolar
13.5192
-0.96%
Altın
777.5830
-1.33%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
512.576
0.20%
BTXN Coin
31.12
2.57%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olan firari E.T., saklandığı eve düzenlenen polis operasyonuyla yakalanarak, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 29.01.2022 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan E.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    HAPİS CEZALI FİRARİ, EVİNDE YAKALANDI

    Bu kapsamda E.T.'nin, Melikgazi ilçesindeki evde saklandığı belirlendi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Firari hükümlü, eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kayseri de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı #1

    Kayseri de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı #2


    Görüş Bildir