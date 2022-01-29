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- Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olan firari E.T., saklandığı eve düzenlenen polis operasyonuyla yakalanarak, adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 29.01.2022 - 17:21
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan E.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
HAPİS CEZALI FİRARİ, EVİNDE YAKALANDI
Bu kapsamda E.T.'nin, Melikgazi ilçesindeki evde saklandığı belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Firari hükümlü, eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.