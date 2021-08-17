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    Kayseri’de 16 yaşındaki genç kızı arkadaşı öldürdü

    Eğlenmek için gittikleri arkadaşlarının evinde pompalı tüfekle başından vurulan 16 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti. Katil zanlısı arkadaş da gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.08.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 13:11
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    Kayseri’de 16 yaşındaki genç kızı arkadaşı öldürdü

    Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi'nde B.A. (17) ile İkra Nur Türksoy (16), eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti.

    Burada Türksoy ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken B.A., evde bulunan pompalı tüfekle Türksoy’u başından vurdu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. B.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    İkra Nur Türksoy'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri’de 16 yaşındaki genç kızı arkadaşı öldürdü #1

    Kayseri’de 16 yaşındaki genç kızı arkadaşı öldürdü #2

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