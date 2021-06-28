Kayseri'de 19 yaşındaki genç silahla öldürüldü

Traktöründeyken silah ile ateş açılan Efekan Aktaş, yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için harekete geçti.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Alabeyli Mahallesi’nde çiftçilik yapan 19 yaşındaki Efekan Aktaş, traktörüyle seyir halindeyken kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen sağlık ekipleri, Efekan Aktaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aktaş’ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Tomarza ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Jandarma, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.