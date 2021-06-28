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    Kayseri'de 19 yaşındaki genç silahla öldürüldü

    Traktöründeyken silah ile ateş açılan Efekan Aktaş, yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için harekete geçti.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:11
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    Kayseri'de 19 yaşındaki genç silahla öldürüldü

    Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Alabeyli Mahallesi’nde çiftçilik yapan 19 yaşındaki Efekan Aktaş, traktörüyle seyir halindeyken kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Adrese gelen sağlık ekipleri, Efekan Aktaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aktaş’ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Tomarza ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kayseri de 19 yaşındaki genç silahla öldürüldü #1

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Jandarma, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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