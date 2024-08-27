Kayseri'de 2 araç çarpıştı, biri ikiye bölündü İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken otomobillerden birinin ikiye bölündüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Dün saat 19.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesinde, E.T. (20) yönetimindeki 38 KC 330 plakalı otomobil ile B.K. (37) idaresindeki 06 MUT 20 plakalı otomobil çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada iki otomobilin sürücüsü ile B.K.'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan D.G. (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

ARAÇLARDAN BİRİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan çarpışmanın şiddetiyle bir otomobilin ikiye bölündüğü kaza yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)